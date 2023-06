Il 31 maggio il malore mentre andava dalla nonna in bici: dopo una settimana di agonia, Mattia Marchioro si è arreso

Si chiamava Mattia Marchioro il ragazzino di soli 15 anni che due giorni fa, il 7 giugno, dopo una settimana di agonia trascorsa in ospedale a Vicenza, si è spento per sempre. Lo scorso 31 maggio aveva accusato un malore mentre andava in bici e il suo cuore si era fermato.

Si è conclusa purtroppo con il più tragico degli epiloghi la vita di Mattia, un ragazzino di soli 15 anni di Santorso, in provincia di Vicenza, che dallo scorso 31 maggio era ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Mattia era un adolescente come tanti altri, studente modello, appassionato di sport e molto attaccato alla sua famiglia.

Lo scorso 31 maggio era andato in palestra come faceva sempre e al suo ritorno a casa ha trovato la sua mamma, la signora Sanda Bajivic. Dopo essersi cambiato ha avvisato la madre che stava uscendo in bici e che sarebbe andato dalla nonna per salutarla.

Durante il tragitto è successo l’impensabile. Il 15enne ha accusato un malore e si è fermato. Il primo a passare da quelle parti e vederlo in difficoltà è stato un amico di famiglia, che subito ha allertato i soccorsi.

Le condizioni di Mattia sono apparse fin da subito disperate e dopo averlo faticosamente rianimato, il personale medico lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza.

Per Mattia Marchioro non c’è stato nulla da fare

In ospedale si è scoperto che il giovane soffriva di due gravissime patologie al cuore, una cardiomiopatia ipertrofica e un’anomalia coronarica.

Per giorni i medici hanno tentato di fare il possibile pur di salvarlo. Il cuore nel frattempo è andato sempre più in crisi e anche gli altri organi hanno iniziato a cedere.

Mattia Marchioro ha subito diversi interventi chirurgici molto invasivi, in attesa che per miracolo venisse trovato un cuore per il trapianto.

Purtroppo, tutte le preghiere e le speranze della famiglia di Mattia non sono servite ad evitare che avvenisse il peggio. Due giorni fa, il 7 giugno, precisamente una settimana dopo il malore, il 15enne si è spento per sempre.

Incalcolabile il dolore dei genitori di Mattia, ma anche dei suoi amici, dei compagni di scuola, dei professori. Tutti lo ricordano come un bravissimo ragazzo, vittima di un destino crudele che non meritava.