Palermo, colpita da malore in casa Arianna Calì è morta a soli 23 anni: si era appena laureata in psicologia

Un malore improvviso e nonostante la corsa in ospedale, Arianna Calì è deceduta ad appena 23 anni. Purtroppo i tentativi dei medici di tenerla in vita, con le manovre di rianimazione, sono risultati essere del tutto vani. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Una perdita davvero straziante e prematura è quella che ha colpito la comunità. In queste ore sono davvero tante le persone che la stanno ricordando con un messaggio sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 24 maggio. Precisamente nell’abitazione in cui la ragazza viveva con la famiglia a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

Arianna aveva solamente 23 anni e fino a quel giorno, non ha mai avuto gravi problemi di salute. Sembrava stare bene e quella per lei, era una giornata come le altre.

Tuttavia, è proprio all’improvviso che ha iniziato ad accusare un malore. I suoi familiari nel vederla, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati in pochi minuti.

I soccorritori nel vederla, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Con la speranza di poterla salvare, hanno cercato di rianimarla, ma i loro tentativi alla fine, sono risultati essere del tutto vani. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Lo strazio per Arianna Calì e l’ipotesi dietro al suo decesso

In tanti sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. Alcuni quotidiani locali, hanno scritto che l’ipotesi dietro alla sua scomparsa, è da attribuire ad un aneurisma, ma la notizia non ha ancora trovato delle conferme.

Il decesso di Arianna ha lasciato addolorata ed attonita chiunque l’ha conosciuto e conosce la sua famiglia. L’hanno descritta come una ragazza sempre allegra e solare. Si era diplomata al liceo e da poco aveva preso una laurea in psicologia. Nella pagina social del Comune di Casteldaccia, per questo episodio in un post hanno scritto: