Grave lutto per la comunità di Ciconicco di Fagagna, in provincia di Udine. Mattia Miano ha perso la vita a soli 25 anni, a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito durante la notte.

Mattia Miano era un geometra del posto e capitano del San Daniele Calcio. Tutti lo conoscevano e lo stimavano per la sua professionalità nel lavoro e per la passione nello sport. Era un vero leader che ora ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i suoi compagni di squadra. Hanno scelto di salutarlo con un post sui social, l’immagine della sua maglietta, numero 6 e un ultimo saluto: “Ciao Mattia”, seguito da un cuore rosso.

Mattia Miano non si è presentato ad un appuntamento di lavoro

Avrebbe dovuto presentarsi ad un importante appuntamento di lavoro in un cantiere, ma quel giorno Mattia Miano non si era fatto sentire. Un collega si è subito preoccupato, non era da lui, così ha chiamato il padre e insieme sono andati a cercarlo.

La tragica scoperta del padre e del collega

Sono giunti all’abitazione del 25enne ed è stato allora che hanno fatto la drammatica scoperta. Il corpo di Mattia Miano era riverso sul letto. Hanno allarmato gli operatori sanitari, che si sono precipitati sul posto. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del giovane, era già troppo tardi.

In pochissime ore la notizia si è diffusa in tutta la comunità. Immenso l’affetto che la famiglia sta ricevendo e numerosi i messaggi pubblicati sul web, da tutti coloro che gli volevano bene e che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Parole strazianti, ricordi e parole di cordoglio per la famiglia, colpita da una perdita inaspettata. Mattia sarà ricordato per sempre da tutti coloro che lo amavano e il suo ricordo continuerà a vivere nei loro cuori.