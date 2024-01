Mattia, morto in ospedale a soli 8 anni: indagati 3 medici

Indagati 3 medici per il decesso improvviso del piccolo Mattia

Il piccolo Mattia ha perso la vita la scorsa settimana mentre era ricoverato all’ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Aveva soltanto 8 anni.

Sono tre i medici del reparto di pediatria dell’ospedale finiti nel registro degli indagati. I genitori hanno denunciato quanto accaduto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Avevano portato il piccolo Mattia al punto di primo intervento al Lido di Venezia, poi il minore è stato trasferito con l’idro-ambulanza all’Ospedale Civile.

Purtroppo ha iniziato a peggiorare, fino all’arresto cardiocircolatorio. Poiché la terapia intensiva di Padova era piena, Mattia è stato trasferito, ma dopo un’ora il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Disposto l’esame autoptico sul corpicino di Mattia

Sarà fondamentale ora attendere i risultati dell’autopsia, prevista per il 6 gennaio. Verrà effettuata all’ospedale all’Angelo di Mestre. C’è la possibilità, visto la festività, che potrebbe essere posticipata a lunedì.

I risultati dell’esame autoptico saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso del piccolo Mattia e stabilire così se vi siano state o meno negligenze mediche. L’avvocato della famiglia ha spiegato che i genitori del bambino vogliono soltanto sapere la verità, vogliono capire cosa sia accaduto a Mattia e soprattutto se ci siano delle responsabilità e se la sua perdita poteva essere in qualsiasi modo evitata.

I genitori vogliono unicamente sapere la verità, cosa è successo e accertare che vi siano eventuali responsabilità.

La Procura ha aperto un fascicolo di indagine e ha iscritto tre medici dell’Ulss 3 Serenissima nel registro delle indagati.

Mattia stava bene, Non aveva alcun problema di salute.

Era arrivato in ospedale con un quadro clinico inizialmente non preoccupante, si era sentito poco bene a casa. Ma poi è peggiorato in modo incontrollabile.

L’intera comunità è sconvolta, la famiglia del bambino è molto conosciuta. Il papà è un noto e stimato imprenditore, benefattore e sempre disponibile.