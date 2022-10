Il padre di Mattia Caruso ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni della trasmissione televisiva Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci.

Il figlio 30enne ha perso la vita per mano della fidanzata Valentina Boscaro, dopo un colpo dritto al cuore.

La donna ha inventato la storia di un uomo incappucciato e di una resa dei conti, ma poi gli inquirenti l’hanno fatta crollare. Ed è stato allora che ha raccontato di essere lei l’autrice del delitto, ma di averlo fatto per difendersi. Perché Mattia Caruso beveva, faceva uso di sostanze stupefacenti e la picchiava.

La famiglia dell’uomo non crede alle sue parole, spesso Mattia rientrava a casa con graffi e occhi neri e non l’aveva mai sfiorata con un dito. Subiva i suoi comportamenti, perché ne era innamorato. Il padre ha dichiarato:

Una manipolatrice, sapeva come abbindolare mio figlio al punto di fargli abbandonare anche il cane, oltre alla famiglia. Io ho una famiglia e so cosa vuol dire. Di questa ragazza dico solo una cosa: è meglio che sua figlia non la veda più, è pericolosa la cosa, non è un essere umano, è un diavolo.