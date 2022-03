L'attore di Un Posto al Sole, Maurizio Aiello ha perso il papà: su Instagram il suo dolore e il rammarico per non essergli stato affianco

Un lutto molto doloroso ha colpito, nella giornata di ieri, la famiglia di Maurizio Aiello. Suo papà, che aveva da poco compiuto 90 anni, è morto. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il protagonista di Un Posto al Sole, che sul suo account Instagram ha riversato la sua tristezza e il suo rammarico per non essere stato affianco a lui negli ultimi attimi.

Nato a Vico Equense, a pochi chilometri da Napoli, Maurizio Aiello ha saputo ritagliarsi la sua carriera di discreto successo nel mondo della televisione, del teatro e del cinema.

A soli 18 anni si è trasferito a Milano, studiando recitazione e lavorando in piccole produzione che lo hanno pian piano fatto entrare nel mondo della moda e della televisione.

Il settore in cui si è specializzato è quello delle fiction e serie tv italiane. Ha recitato, per esempio, ne Il Maresciallo Rocca con Gigi Proietti, Ciao Professore, Sospetti 2, Era mio fratello, Don Matteo e, soprattutto, Un posto al sole.

Molto attaccato alla famiglia, Maurizio ha dovuto purtroppo dire addio per sempre al suo amato padre, scomparso ieri all’età di 90 anni.

Il rammarico di Maurizio Aiello

Credit: maurizioaielloreal – Instagram

Ad annunciare la morte del 90enne ci ha pensato lo stesso attore, che su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio insieme al papà, nel giorno del 90esimo compleanno.

In didascalia, oltre al dolore, si evince il rammarico di Maurizio per non essere riuscito a stare affianco a suo padre negli ultimi istanti di vita. Ecco le sue commoventi parole:

Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto. Ciao babbo!!! Eh, si, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo. Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me.