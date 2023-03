Per Mauro Casazza non c'è stato nulla da fare, mentre sua moglie è ricoverata a Milano in condizioni disperate e lotta per sopravvivere

Ancora un fatto scabroso che ha scosso un comune italiano. Questa volta l’episodio si è verificato a Cilavegna, in provincia di Pavia, dove un uomo di 67 anni, Mauro Casazza, ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. La donna, soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in elicottero a Milano dove sta lottando per sopravvivere.

Una settimana drammatica si è appena conclusa in Italia, con diversi episodi drammatici che hanno sconvolto intere comunità.

A Roma, ad esempio, venerdì sera è stato freddato con due colpi di arma da fuoco lo chef Manuel Costa. A compiere il delitto, che pare abbia un movente di natura economica dietro, un uomo di 43 anni di origini napoletane, il quale doveva ricevere indietro dei soldi che aveva prestato alla sua vittima.

Sempre venerdì, a Pinerolo in provincia di Torino, il 23enne di origini pakistane Imram Ahmad ha spezzato la vita a sua madre a colpi di martello. La donna e suo marito rimproveravano il figlio e lo spingevano a trovarsi un lavoro e allontanarsi dal cellulare al quale era sempre attaccato.

Ieri mattina, a Cilavegna in provincia di Pavia, è avvenuto un altro dramma familiare che è costato la vita ad una persona e messo in serio pericolo quella di un’altra.

Mauro Casazza, un uomo di 67 anni, per cause ancora da accertare ha sparato con la sua pistola alla moglie, per poi puntare la stessa arma verso se stesso e togliersi la vita.

Il gesto estremo di Mauro Casazza

Casazza era un barbiere ma da anni ormai era in pensione. Viveva con sua moglie a Cilavegna, piccolo comune in provincia di Pavia e i due erano sposati da oltre 50 anni. Non avevano figli.

Forse al culmine di una lite, l’uomo ha impugnato una pistola, regolarmente detenuta a scopo sportivo, e l’ha puntata verso la donna premendo il grilletto. Successivamente l’ha rivolta verso se stesso e si è tolto la vita.

I sanitari accorsi tempestivamente sul posto hanno soccorso i due, ma per l’uomo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La donna, in condizioni disperate ma ancora in vita, è stata stabilizzata e trasportata con un elicottero a Milano, dove tutt’ora è ricoverata e sta lottando per sopravvivere.

Si indaga sul movente che ha spinto Il pensionato a compiere tale efferato gesto.