Maxi tamponamento in autostrada: due morti e trentuno feriti, di cui due gravi

Gravissimo incidente oggi, sabato 13 febbraio 2021, sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, in prossimità della galleria Serre La Voute a Salbertrand. Un tamponamento ha finito per coinvolgere ben 25 vetture, che su ambo le corsie di marcia si sono schiantate. A causare il terribile impatto le condizioni stradali. Il manto ghiacciato ha provocato lo scontro.

Torino-Bardonecchia, ultimi aggiornamenti maxi tamponamento: richiesto l’elisoccorso

Secondo gli ultimi aggiornamenti la situazione è estremamente seria e ci sono addirittura delle vittime. Al momento si contano 2 morti e 31 feriti, di cui 2 in codice rosso (grave), 4 in codice giallo e 25 in codice verde. I conducenti che hanno riportato lesioni sono stati debitamente trasportati all’ospedale di Susa e, quindi, al Cto di Torino. Sul posto opera tuttora l’elisoccorso. Ovvi i disagi arrecati in termini di viabilità, comportando la chiusura dell’autostrada.

Le vittime

Una delle vittime è Francesco Armentaro, classe 1983 residente a Caselette, comune di poco più di 3 mila anime appartenente alla città metropolitana di Torino.

Si è in possesso di meno informazioni riguarda all’altra vittima. In base alle ricostruzioni finora svolte sarebbe una donna, deceduta in ospedale, il cui nome resta, tuttavia, avvolto nel mistero. Le prossime ore serviranno a stabilire maggiori dettagli.

Chiusura in direzione Bardonecchia

Nel mentre si contano 31 feriti a seguito del maxi tamponamento lungo il tratto autostradale A32 Torino-Bardonecchia, che ha coinvolto una trentina di veicoli. Le autorità, intervenute sul posto, hanno decretato la chiusura in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa.

Torino-Bardonecchia: due i pazienti in codice rosso

Sul luogo stanno accorrendo le unità dei vigili del fuoco, della polizia stradale e della croce rossa di Susa con il 118. In aggiunta ai due decessi, della trentina di feriti sottoposti alle cure del personale sanitario, due sono in codice rosso.