Un maxi tamponamento è quello è avvenuto nella mattina di oggi sull’A21. Purtroppo il bilancio è davvero straziante, questo perché due persone hanno perso la vita, mentre 50 persone sono rimaste gravemente ferite. Gli agenti intervenuti hanno dovuto chiudere la strada al traffico.

Sull’accaduto sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Tuttavia, dalle prime ipotesi al vaglio, è emerso che la causa di questo sinistro così grave, sia proprio la scarsa visibilità, causata appunto dalla nebbia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il sinistro è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, lunedì 5 febbraio. Precisamente lungo l’autostrada A21, che collega Torino e Brescia.

Sono diversi i veicoli rimasti coinvolti, tra automobili e camion. Il primo scontro è avvenuto proprio a causa di un tamponamento a catena. Successivamente i mezzi pesanti si sono scontrati a loro volta.

Sarebbero circa 50 le persone rimaste ferite. I due che invece hanno perso la vita, sono rimasti incastrati tra le lamiere dei loro veicoli e le loro condizioni, durante le operazioni di soccorso, sono apparse da subito molto gravi.

Da ciò che è emerso i sanitari, hanno avuto gravi difficoltà ad intervenire ed anche ad arrivare sul posto, a causa della fitta nebbia che ha colpito tutta la zona.

Maxi tamponamento sull’A21, la situazione e la chiusa dell’autostrada

I medici per le due persone che sono rimaste incastrate tra le lamiere dei loro veicoli, purtroppo non sono riusciti a fare nulla. Quando i Vigili del Fuoco, li hanno liberati, non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi.

Nel frattempo gli agenti della Polizia Stradale di Brescia, Montichiari, Cremona e Bergamo hanno dovuto chiudere la strada al traffico, sia per poter effettuare i rilievi del caso, ma anche per permettere ai soccorritori di intervenire.

Al momento la dinamica di questo sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo. Ci saranno altri aggiornamenti in queste ultime ore.