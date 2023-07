Si è conclusa nel peggiore dei modi la straziante vicenda della piccola Greta, la bambina di appena 4 anni caduta dal balcone della casa al secondo piano, a Mazara del Vallo, i medici ne hanno constatato il decesso cerebrale. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita.

In tanti ora si stanno stringendo alla famiglia per questo grave lutto subito. Nessuno di loro si aspettava di vivere una perdita del genere.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti la scorsa domenica 2 luglio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova in via Castelvetrano, nel piccolo comune di Mazara del Vallo, in provincia di Palermo.

La bimba che aveva solamente 4 anni, forse a causa di un momento di distrazione dei suoi familiari, è precipitata dalla finestra al secondo piano. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, a causa della caduta sull’asfalto.

Per questo i sanitari intervenuti hanno disposto per lei il disperato trasporto all’ospedale di Mazara, Abele Ajello. Qui i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento per l’asportazione della milza.

Dai controlli del caso hanno scoperto che aveva riportato un trauma cranico ed anche problema serio ai polmoni. Per questo con la speranza di riuscire a salvarle la vita, hanno disposto per lei il trasferimento al nosocomio Villa Sofia, di Palermo.

Il decesso della bambina di 4 anni dopo la caduta

Purtroppo però, nel pomeriggio di lunedì 3 giugno, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Fino purtroppo al triste e straziante epilogo. Nella mattina di martedì i dottori ne hanno constatato il decesso cerebrale.

In tanti ora sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. Ora saranno solo le indagini da parte delle forze dell’ordine a far luce su questo grave episodio, che ha portato alla scomparsa di una piccola. Nel frattempo lo stesso sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci nell’annunciare la notizia, in un post sui social, ha scritto: