Quanti di voi, almeno una volta nella vita, hanno rinunciato a comprare la melagrana perché è troppo difficile da sbucciare? Oltre ad essere un tipico frutto della stagione autunnale è anche un ottimo alleato contro la salute per questo è un peccato che si rinunci a consumarla. Ecco un semplice e veloce trucco per aprirla facilmente.

Siamo in pieno autunno, una delle stagioni più attese dalle persone e sono tanti i frutti tipici di questo periodo dell’anno. Tra questi troviamo quello più amato: la melagrana. Sebbene sia considerato uno dei frutti più deliziosi ed efficaci anche per la nostra salute, la maggior parte delle persone rinuncia a comprarla perché è troppo complicato sbucciarla. Scopriamo insieme il metodo che permette di aprire la melagrana in modo veloce e senza sporcarsi.

Nel dettaglio, un video diventato virale su Twitter mostra come poter aprire la melagrana con un semplice coltellino. In un secondo momento servirà un contenitore nel quale versare i chicchi.

Per prima cosa, è necessario tenere il frutto con la parte del fiore verso l’alto e iniziare ad incidere quattro tagli attorno a quest’ultima. Inoltre, è importante precisare che il coltellino deve essere conficcato nella buccia ma non deve mai toccare il contenuto al centro.

Arrivati fino a questo punto, bisogna estrarre la parte intagliata dal fiore tirandola delicatamente. Si tratta di una procedura che renderà possibile vedere le membrane bianche le quali suddividono il frutto in chicchi. In seguito, si procede di nuovo con il coltello con il quale si fanno a fare nuove incisioni in corrispondenza delle membrane.

Arrivati alla fine, resta solo una cosa da fare: aprire il frutto con le mani come se fosse una semplice arancia. In questo modo la membrana bianca si stacca dalla parte commestibile e tutti i chicchi potranno essere raccolti in un contenitore.

La melagrana può essere utilizzata in cucina per fare degli golosi spuntini o per preparare tanti piatti tipici autunnali.