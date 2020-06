5 ricette per spuntini surgelati per cani Golosi spuntini surgelati per cani: 5 idee di ricette casalinghe per l'estate

Che ne dite di preparare in casa ricette per spuntini surgelati, freschi e golosi, per i cani da gustare in estate? Si tratta di idee semplici da realizzare ogni volta che abbiamo tempo, congelando tutto e tirando fuori gli snack quando ne avremo bisogno.

Stiamo parlando di 5 idee, 5 ricette di snack per cani da preparare in anticipo e congelare, scongelandoli all’occorrenza quando dobbiamo premiare e rinfrescare il nostro Fido.

Gli ingredienti sono sani e naturali, perfetti per una dieta casalinga dei cani che comprenda anche spuntini gelati per affrontare il caldo.

Ossa di cane congelate

I cani adorano le ossa, ma sappiamo che non è che siano proprio un toccasana, perché piccole schegge potrebbero staccarsi e perforare il loro stomaco. Perché non preparare delle ossa congelate personalizzabili nei gusti che piacciono di più a Fido? Potete farli al mirtillo e allo yogurt, al burro di arachidi, alla fragola, ma possiamo in realtà usare ogni frutto che i cani possono mangiare. Non dovrete far altro che frullare gli ingredienti insieme, metterli in uno stampo in silicone a forma di ossa e congelare fino al momento di servire il premio al vostro amato cane.

Stecco gelato allo yogurt

E che ne dite di preparare un gustosissimo stecco gelato, impreziosito di frutta realizzato semplicemente con lo yogurt? Potete usare un bastoncino commestibile per cani, anche di quelli che si comprano già pronti in commercio e poi mescolare gli ingredienti scelti, yogurt e frutta commestibile e preferita, per poi mettere tutto negli stampi, ricordandovi il bastoncino.

Dolcetti per cani congelati

Questi dolcetti per cani sono ricchi di fibre, vitamina A e vitamina C. E poi sono freschi, per rinfrescare i cani anche quando fuori è caldissimo. Dovete tagliare le mele e frullarle con lo yogurt, aggiungendo poi acqua. Basterà congelare il tutto in una vaschetta per il ghiaccio: servite al bisogno e senza esagerare.

Burro di arachidi e marmellata

E che ne dite di questo snack a base di burro di arachidi e marmellata? Dovrete mescolare insieme nel frullatore un po’ di burro di arachidi, un po’ di fragole e dell’acqua. Poi dovete congelare il tutto nelle vaschette del ghiaccio e come al solito tirare fuori gli snack dal freezer quando dovrete farli mangiare a Fido.

Frullato da mordere

È un frullato, ma è perfetto da mordere. E fa bene. Mescolate nel frullatore banane, yogurt, burro di arachidi e miele. Congelate in uno stampo per cupcake e quando è solido provate a darlo a Fido. Si leccherà i baffi.