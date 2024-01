Il mondo della musica dice addio ad una grande artista statunitense, scomparsa la notte scorsa all’età di 76 anni. Si tratta di Melanie. Oltre 30 gli album pubblicati in quella che è stata una carriera di grande successo, la cui ciliegina sulla torta è sicuramente rappresentata dalla presenza del palco del festival di Woodstock.

Nata a New York nel 1947 da papà ucraino e mamma italiana, Melanie Anne Safka ha iniziato la sua carriera nel 1967, grazie soprattutto all’incontro con Peter Schekeryk, che diventa suo manager e produttore, nonché compagno di vita e marito.

Due anni più tardi il suo nome compare nella line up di quello che era destinato a diventare il festival più grande e famoso di tutti i tempi, quello di Woodstock.

Lei è stata, infatti, una delle quattro artiste donne che si sono esibite su quel prestigioso e storico palco. Le altre erano Janis Joplin, Joan Beaz e Grace Barnett Wing, cantante dei Jefferson Airplane.

La sua esibizione è ricordata per un qualcosa di speciale che ci creò nel pubblico. Molti spettatori, infatti, durante il suo live accesero della candele creando una un’atmosfera molto suggestiva.

Quell’immagine ha ispirato la cantante per il brano, pubblicato un anno dopo, intitolato ‘Lay Down (Candles in the Rain)’.

I figli di Melanie annunciano la morte della cantante

Melanie si è spenta la scorsa notte a Nashville, per cause che ancora non sono state rese note. A dare il triste annuncio ci hanno pensato i suoi tre figli, Leilah, Jeordie e Beau Jarred, pubblicando una straziante nota sulla pagina Facebook della madre:

Carissimi, questo per noi è il post più difficile da scrivere. Nostra mamma se ne è andata, serenamente, il 23 gennaio 2024. Abbiamo il cuore spezzato, ma vogliamo ringraziare ognuno di voi per l’affetto che provate per lei, e dirvi anche che vi voleva tanto bene!

Era una delle donne più talentuose, forti e appassionate della sua epoca e ogni parola che scriveva, ogni nota che cantava, lo rifletteva. Il nostro mondo è molto più scuro, ma sappiamo che lei è ancora qui, sorride a tutti noi, a tutti voi, dalle stelle. Chiediamo che ognuno di voi stasera accenda una candela in onore di Melanie. Per ricordare che straordinaria donna che è stata, moglie, madre, nonna, bisnonna e amica di tantissime persone.

I figli della cantante hanno poi spiegato che hanno intenzione di organizzare qualcosa di speciale per onorare la memoria della loro mamma, i cui dettagli saranno presto resi noti.