È morta l’attrice Melissa Yandell Smith. Conosciuta in particolar modo per la sua interpretazione del personaggio Dolly nel film Premio Oscar Nomadland, dove ha recitato accanto alla sua amica e vecchia compagna di classe Frances McDormand.

La triste notizia della sua morte, avvenuta lo scorso 7 settembre, è stata pubblicata soltanto poche ore fa dal noto giornale The New York Times.

Melissa Yandell Smith è morta serenamente il 7 settembre 2021 nella sua casa di San Francisco, circondata dal marito, dal figlio, dal fratello e dai suoi amici. La causa è stata il cancro. Melissa è stata la direttrice dell’American Conservatory Theatre di San Francisco per 25 anni, periodo in cui ha ridisegnato, rinvigorito e mantenuto il programma del Master of Fine Arts ai massimi livelli.