L'attrice Sondra James si è spenta nella sua casa di New York, dopo aver lottato per cinque anni con un tumore ai polmoni

Il cinema internazionale piange la morte di una grande attrice e di una grande donna, capace di entrare perfettamente in numerose parti di film di altissimo livello. Sondra James aveva 82 anni e si è spenta nella sua casa di New York, dopo una lunga lotta contro un tumore ai polmoni che l’aveva colpito qualche tempo fa.

L’attrice e doppiatrice è morta domenica scorsa, il 12 settembre, nella sua casa di New York. Aveva deciso di vivere lì da qualche anno, da quando aveva scoperto di avere un cancro ai polmoni con il quale ha lottato a lungo ma che, alla fine, l’ha portata via a 82 anni.

A dare l’annuncio del suo decesso ci ha pensato la sua famiglia, tramite una nota sul web. Sondra lascia i figli Michael e Marc, i nipoti Jake, Jordana, Jenna e Zach, il fratello Elliot Webb e la sorella Carol Raskin.

La carriera di Sondra James

Nata nel 1939, Sondra James ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo solo negli anni ’80, precisamente nel 1982, quando ha recitato nel film televisivo Muggable Mary, poliziotto di strada.

Molto brillante anche la sua carriera da doppiatrice. Ha infatti prestato la voce, tra i tanti, ad alcuni episodi di Sex & the City e nel quarto film animato della saga de L’era Glaciale.

Il primo film cinematografico in cui ha recitato è stato subito una pietra miliare della sua carriera. La pellicola si intitolava “Amata Afrodite“, è uscita nelle sale nel 1995, era diretto dal grande Woody Allen e lei recitava al fianco di Helena Bonham Carter e Mira Sorvino.

Uno dei suoi ultimi ruoli degni di nota è quello di Jane, una donna ospite nello studio televisivo di un talk show, nel quale interviene il Joker interpretato da Joaquin Phoenix.

L’ultimo lavoro è un ruolo in The Tender Bar, diretto da George Clooney, con Ben Affleck e Lloyd, in uscita il prossimo anno e in cui ha interpretato la nonna del protagonista.

Sondra James è stata anche il volto di tantissime serie tv. Ha recitato e fatto comparsate in “Law & Order”, “Blue Bloods”, “What We Do in the Shadows” e “Crisis in Six Scenes”, serie in cui è tornata a lavorare con il regista Woody Allen.