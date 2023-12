Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito una famiglia di Mercatale di Sassocorvano. Purtroppo la giovane 21enne Alice Tiberi ha perso la vita, dopo un ricovero tempestivo in ospedale e quel malore improvviso, che non le ha lasciato scampo.

A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita. Nella giornata di martedì 12 dicembre, il cuore della ragazza ha cessato di battere e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di Alice è avvenuto diversi giorni fa. Precisamente mentre era nella sua abitazione che si trova nel comune di Mercatale di Sassocorvano, in provincia di Ancona.

La ragazza che aveva solamente 21 anni, dicono che fino a quel giorno sembrava stare bene. Non aveva patologie pregresse e nulla poteva far pensare che potesse accadere una cosa del genere.

Da ciò che è emerso la prima ad essersi allarmata, è stata proprio sua madre. La figlia non rispondeva alle sue telefonate ed ha chiesto ad una vicina di entrare in casa e di andare a controllare.

Tuttavia, quando la signora è entrata nella stanza di Alice, l’ha trovata esanime nel suo letto. Ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto arrivati nella casa ed hanno disposto il tempestivo trasferimento della ragazza all’ospedale di Ancona.

Il decesso di Alice Tiberi ed i messaggi di cordoglio

Però è proprio in questa struttura ospedaliera, che nella giornata di martedì 12 dicembre, Alice ha perso la vita. I medici hanno preso in considerazione diverse ipotesi, come quella dell’aneurisma, ma la risposta arriverà solo tra pochi giorni. Il sindaco, Daniele Grossi, in un post sui social ha scritto:

In questo tristissimo momento per i cittadini esprimo alla famiglia, ai parenti ed agli amici profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Alice e, accanto alla mia vicinanza ed all’affetto, anche quella di tutta l’Amministrazione Comunale.