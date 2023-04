Meri Zorz è riuscita a fuggire alla furia omicida del suo cliente, si è rifugiata in un'edicola. L'uomo è scappato e si è tolto la vita

Meri Zorz è l’avvocata accoltellata dal suo cliente Giuseppe Silvestrini, un infermiere di 53 anni, che dopo il folle gesto si è tolto la vita. Quando le forze dell’ordine lo hanno rintracciato in un casale di famiglia, era già deceduto.

L’avvocata stava seguendo da tempo una sua causa, ma qualcosa non è deve essere andato a genio al cliente. Giuseppe, al culmine di una discussione, si è avventato con un coltello verso la sua avvocata, ferendola. Poi è fuggito via, ha raggiunto una casa di famiglia e si è tolto la vita.

Meri Zorz lo implorava di non ucciderla, gli chiedeva di pensare a sua figlia. È riuscita a scampare alla sua furia e si è rifugiata dentro un’edicola situata vicino al suo studio legale.

È stato proprio il negoziante a tranquillizzarla e a chiamare soccorsi e autorità. L’avvocata è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Oderzo. curata e ricoverata con una prognosi di trenta giorni. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

No è ancora chiaro cosa sia accaduto. Dalle prime indagini, è emerso che la civilista da qualche tempo seguiva l’eredità del padre dell’infermiere, divisa con i due fratelli. Un immobile e alcuni terreni dell’azienda di famiglia. Non è chiaro però cosa abbia fatto scattare l’ira del cliente. Forse per lo stress o la burocrazia lenta e costosa. Qualsiasi siano state le ragioni, durante la discussione, Giuseppe ha estratto un coltello ed ha ferito Meri Zorz.

Ferite alla mano e alla spalla. Poi, è finita a terra e l’uomo è fuggito via, forse pensava di aver compiuto il delitto. Si è rifugiato in un casale di famiglia e si è tolto la vita.

La comunità è sotto choc, l’avvocata per fortuna è sopravvissuta. È molto conosciuta nella zona, sia per il suo lavoro, sia per essere stata assessora comunale.