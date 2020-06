Oderzo, morta Ada Pietrogiacomi: giovane mamma di 48 anni Oderzo, morta giovane mamma di 48 anni, Ada Pietrogiacomi: lascia il marito e il figlio di 17 anni

Un terribile lutto è avvenuto nella giornata di domenica 31 maggio. Una giovane mamma, chiamata Ada Pietrogiacomi è morta, a quarantotto anni. Lascia il marito e il suo amato figlio. Era affetta da una malattia che non le ha lasciato scampo, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarle la vita.

L’intera comunità è in lutto, per questa grande ed improvvisa perdita, che ha spezzato i cuori di tutti. La donna era molto conosciuta e tutti ora stanno facendo il possibile per stare vicino alla famiglia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto ad Oderzo, un piccolo comune in provincia di Treviso.

Ada Pietrogiacomi ha scoperto di essere malata intorno alla fine del 2019. Per questo motivo, sin da subito ha iniziato i cicli di chemioterapie e si è sottoposta anche ad un delicato intervento, ha lottato per tutto questo tempo.

I medici volevano provare a fare il possibile per cercare di salvarle la vita, ma nonostante i loro disperati tentativi, la donna non è riuscita a sconfiggere la malattia che l’aveva colpita.

Ha provato a lottare con tenacia e determinazione fino alla fine, ma dopo una lunga battaglia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Lavorava già da diversi anni, nell’accettazione della Giampi srl. Per questo motivo, aveva contatti con molte persone ed era molto conosciuta in tutta la zona. Ha lasciato il marito Diego ed il suo amato figlio Leonardo, di diciassette anni.

L’intera comunità ora sta provando a fare il possibile per stare vicino ai suoi familiari, che sono distrutti per questa grande perdita. I suoi funerali si terranno nella pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, al Duomo di Oderzo e saranno celebrati da Don Massimo Rocchi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.