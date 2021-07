Un episodio davvero molto grave è avvenuto lo scorso mercoledì in un’abitazione a Mestre, in provincia di Venezia. Una mamma di soli 50 anni muore in casa e le figlie, invece di chiamare un’agenza funebre, hanno vegliato il corpo per 3 giorni. Solo quando il loro papà è rientrato, è emersa la terribile verità.

Una vicenda drammatica, che ha mostrato ancora di più al Comune le gravi difficoltà che vive questa famiglia, già nota per le loro problematiche.

Il tutto è avvenuto la scorsa domenica 27 giugno. Precisamente nell’abitazione a via Chioggia, a Marghera. La donna ha avuto un grave malore e le figlie hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

I medici intervenuti hanno provato subito a rianimarla, ma nonostante i loro disperati tentativi il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il tutto sembra essere avvenuto per cause naturali. Per questo gli agenti intervenuti non avviano nemmeno la procedura dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, il marito della signora era fuori per lavoro e nonostante il grave lutto, ha deciso di non tornare a casa.

Mamma muore a 50 anni: la scoperta del corpo

In quei 3 giorni in cui l’uomo non ha fatto ritorno alla sua abitazione, qualcuno avrebbe dovuto chiamare un’impresa funebre ed organizzare il funerale. Però le figlie, che sono entrambe maggiorenni, hanno vegliato il corpo della madre per tutto quel periodo.

Solo quando è tornato a casa, alle 22 di mercoledì 30 giugno, il papà ha fatto la drammatica scoperta. La salma della moglie era nella sua abitazione, in un avanzato stato di decomposizione.

Per questo ha allertato prima i vigili della stazione locale ed anche l’impresa funebre. Ora infatti si sta organizzando il funerale della giovane madre.

Inoltre, è anche probabile che visto il caldo e il corpo trovato in quelle condizioni, l’ambiente verrà ora sanificato.