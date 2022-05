Fedez torna ancora un volta a parlare del suo tumore sui social, commuovendo i suoi numerosissimi seguaci. Se prima il noto rapper dava tutto per scontato, oggi vive la vita in modo diverso e si gode ogni momento importante, soprattutto quelli che riguardano la sua meravigliosa famiglia.

Con le sue parole, Fedez parla di una seconda possibilità di vita dopo aver vinto quell’inaspettata battaglia che lo ha sconvolto. Ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e dopo un ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione della massa e anche di una parte del pancreas.

Il cantante ha pubblicato su Instagram una serie di foto e video dei giorni in cui era ricoverato nella struttura sanitaria. In alcune si è mostrato nella stanza d’ospedale, con il camice e la cicatrice sullo stomaco. In altre ha voluto rivivere i commoventi momenti della sua famiglia, la vicinanza di Chiara Ferragni, che non lo ha mai lasciato solo e i messaggi video del piccolo Leone, che lo aspettava a casa e non vedeva l’ora di riabbracciarlo.

Quando ti viene data una seconda possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla.

Il post di Fedez

Le parole di Fedez sono un grido di vittoria, fanno trapelare due punti molto importanti. Il primo riguarda la sua salute, il fatto che il peggio sia finalmente passato e che il rapper sia riuscito a sconfiggere quel brutto male. Il secondo riguarda un messaggio per tutti coloro che lo seguono ogni giorno. Non bisogna mai dare nulla per scontato e bisogna apprezzare ogni singolo momento della vita, perché da un giorno all’altro tutto può cambiare.

Lui stesso ha confessato che prima dava importanza ai soldi e voleva averne sempre di più. Oggi, ha capito che non sono affatto la cosa più importante. Questa esperienza, seppure brutta, gli ha cambiato la vita in modo positivo e anche il rapporto con la moglie Chiara Ferragni, ne è uscito più forte.