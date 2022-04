Fedez è stato dimesso ed è tornato a casa. Ma guardate cosa ha fatto il piccolo Leone. "È un po' confuso". E il rapper scoppia a ridere

Fedez è finalmente tornato a casa dopo il lungo ricovero, a seguito dell’intervento chirurgico per asportare il tumore neuroendocrino e una parte del pancreas.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web e in poco tempo le immagini della casa dei Ferragnez sono diventate virali.

Ad accogliere il famoso rapper, i suoi due dolcissimi bambini Leone e Vittoria e un grande cuore fatto di palloncini con la scritta “Bentornato a casa”.

Nonostante il difficile momento, Fedez è riuscito a far sorridere tutti grazie ad un video pubblicato nelle sue storie Instagram.

Mentre riprendeva la gioia dei suoi figli, il piccolo Leone si è mostrato felice di festeggiare il suo papà con una trombetta in bocca. Ma allo stesso tempo, nell’innocenza della sua tenera età, è apparso un po’ confuso. Nel filmato infatti, si sente il bambino dire “Buon compleanno papà” e il cantante che scoppia a ridere di cuore.

Subito dopo l’uscita dall’ospedale, il cantante è stato ripreso mentre raggiungeva la vettura diretta a casa. “Sto bene”, con queste parole ha rassicurato tutti coloro che in questi giorni lo hanno sostenuto e gli hanno mandato messaggi d’affetto.

Una volta a casa, ha pubblicato un commovente post per ringraziare tutti, in particolare i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici, ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e le infermiere del reparto e grazie a voi per la grande umiltà e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere ❤️.