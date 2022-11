La storia del piccolo Lorenzo la porteremo per sempre nel cuore. Lo scorso 22 novembre la sua vita si è fermata per sempre, all’età di 14 anni. Da tempo combatteva contro il Sarcoma di Ewing.

La sua mamma aveva raccontato ciò che era costretto ad affrontare ogni giorno su Facebook, chiedendo alle persone un regalo speciale per il compleanno del suo Lorenzo. Un disegno, un’immagine, una qualsiasi cosa che lo avrebbe aiutato a vivere, con gli occhi degli altri, il mondo fuori dalla sua stanza.

Poi è arrivata la triste notizia della sua scomparsa. Lorenzo non è riuscito a sconfiggere quel mostro dentro di lui. Ce l’ha messa tutta, ma le sue condizioni sono peggiorate.

Il video dei disegni ricevuti da Lorenzo

La mamma ha pubblicato un video meraviglioso, per mostrare quanto siano stati importanti quei disegni per suo figlio. Ha voluto ringraziare personalmente tutti, a suo nome e a nome di Lorenzo, per avergli regalato un sogno.

“Grazie mi sono sentito in ogni vostro disegno, sono bellissimi”.

All’inizio del video si sente la voce di Lorenzo, mentre ringrazia tutti per i disegni ricevuti, per i sorrisi regalati, per quel piccolo gesto di tante persone, che per lui invece è stato molto più che importante.

Il filmato prosegue con una slide che mostra tutti i bellissimi disegni che Lorenzo ha ricevuto, dopo il post pubblicato dalla madre su Facebook.

È bello vedere quanto amore una persona riesce a dare attraverso un gesto così piccolo, ma allo stesso tempo tanto significativo. Le persone avrebbero potuto ignorare il post di quella madre sul web, ma invece esiste ancora tanta bontà in questo mondo.

Oggi Lorenzo è libero da ogni sofferenza, è tornato a correre e giocare felice insieme agli angeli ed ha portato con sé dei ricordi bellissimi, proprio grazie a tutti coloro che gli hanno mandato un disegno.