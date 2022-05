Televisione e cinema in lutto per la scomparsa di Michael Hagerty: l'attore, ricordato per la sua parte in Friends, è morto a 69 anni

Il mondo della televisione e del cinema statunitense e mondiale hanno da poco appreso la notizia della morte di un attore, particolarmente apprezzato per i tanti ruoli nelle diverse sit com di successo in cui ha recitato. Questi era Michael Hagerty e si è spento a Los Angeles all’età di 69 anni. Ancora ignote le cause del decesso.

La morte di Hagerty è giunta lo scorso 27 aprile, ma la notizia si è diffusa solo in questi giorni. A riportarla e divulgarla ci hanno pensato diverse riviste americane e non.

In particolare il tabloid The Sun, ha riportato nelle sue pagine l’annuncio di Bridget Everett, ex collega ed amica di famiglia di Hagerty. Queste le sue parole:

È con grande tristezza che la famiglia di Michael G. Hagerty ha annunciato la sua morte avvenuta la scorsa notte a Los Angeles. È stato un caratterista molto amato. Il suo affetto per la città di Chicago che gli aveva dato i natali è stato la base della sua vita. Era un marito devoto, mancherà alla sua famiglia e a tutti noi.

La notizia ha inevitabilmente causato tristezza ai tantissimi fan che lo avevano apprezzato nei film e nelle serie tv in cui aveva recitato. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno decretato la sua dipartita.

La carriera di Michael Hagerty

Nato a Chicago il 10 maggio del 1954, Michael Hagerty si è spento all’età di 69 anni a Los Angeles, la città in cui viveva da tempo per coltivare la sua carriera da attore.

Carriera condita da decine di interpretazioni in film cinematografici e serie tv di enorme successo non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo.

Indimenticabile, ad esempio, il suo ruolo di Mister Treeger, il manutentore del condominio nella sit com Friends.

Sempre sul piccolo schermo ha recitato in Star Trek: The Next Generation, Seinfeld, Ally McBeal, E.R. Medici in prima linea, Deadwood e Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane.

Al cinema è apparso nei film Chi più spende, più guadagna, Una coppia alla deriva, Danko, Austin Powers – La spia che ci provava e l’ultimo, del 2011, intitolato Thin Ice – Tre uomini e una truffa.