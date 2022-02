Una terribile malattia ha portato via per sempre Michela Micheletti, mamma e imprenditrice apprezzata in tutta la zona di Lucca

Michela Micheletti, giovane mamma e imprenditrice originaria di Lucca, si è spenta in questi giorni dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia, che alla fine l’ha portata via per sempre. Ironia della sorte, la 49enne è deceduta per la stessa patologia che, soltanto cinque anno fa, aveva portato via anche suo papà Dino. Dolore e commozione in tutta la comunità lucchese.

Nelle scorse ore si era diffusa la notizia della morte di Luana Guarrotto. La 38enne originaria e residente di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, si è spenta lo scorso 15 febbraio. Il suo destino si è rivelato beffardo e infame, visto che fino a 15 giorni prima della morte stava benissimo. Poi, un’infezione da streptococco l’ha portata via in sole due settimane. Ha lasciato il compagno Stefano e due bimbi di 4 e 7 anni.

Percorso diverso ma stesso tragico epilogo per un’altra giovane mamma italiana. Michela Micheletti, di Lucca, è morta a soli 49 anni. A differenza di Luana lei aveva scoperto di essere malata circa due anni fa.

Gestiva una concessionaria Volkswagen, la “Micheletti&Manzoni” nella frazione di Guamo, situata a Capannori, in provincia di Lucca.

Aveva lavorato fino al 2021, finché le forze l’hanno accompagnata. Poi, negli ultimi mesi dell’anno scorso, con l’aggravarsi delle sue condizioni, era stata costretta a lasciare il lavoro e dedicarsi completamente alle cure.

Cure che però non sono valse a nulla, perché alla fine la malattia ha vinto. Ironia della sorte, soltanto 5 anni prima, suo papà era deceduto per la stessa malattia.

Dolore per la morte di Michela Micheletti

Inutile specificare quanto la morte di Michela Micheletti abbia provocato dispiacere e dolore non solo ad una famiglia amorevole, ma a tutta una comunità.

Michela, come anticipato, era una mamma. Aveva due figli, una femmina e un bambino piccolo.

La ragazza, primo genita, ha affidato ai social una lunga e commovente lettera per dire addio per sempre alla sua povera mamma.