È stata disposta l’autopsia sul corpo della neonata nata ormai senza vita lo scorso martedì 8 febbraio, all’ospedale di Lucca. La Procura ha deciso di avviare un’indagine interna per capire cosa sia accaduto e soprattutto per stabilire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.

Per i familiari della piccola doveva essere un momento di gioia, che purtroppo in poche ore si è trasformato in una tragedia. Per la Asl Toscana è accaduto qualcosa di raro.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato lo scorso martedì 8 febbraio. Precisamente all’ospedale San Luca, che si trova a Lucca.

La mamma era ricoverata nella struttura già da diversi giorni e la sua gravidanza era arrivata al termine. Tutto però per lei stava procedendo bene ed anche la bimba sembrava essere in buone condizioni.

In quella giornata i medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso, ma si sono presto resi conto che stava accadendo qualcosa. Il battito della neonata era molto debole. Per questo hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza.

Nonostante i tentativi dei sanitari, la piccola è venuta al mondo ormai senza vita. Hanno anche provato a rianimarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. La stessa Asl Toscana ha voluto avviare un’indagine interna, per capire esattamente cosa sia successo.

La nota della Asl sulla vicenda della neonata nata senza vita

Con piena fiducia ci affideremo a tutte le verifiche che la magistratura riterrà di effettuare. Da una prima analisi di quanto accaduto, emerge che da parte del personale sanitario, è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della neonata. Si ritiene che il decesso è avvenuto per un distacco della placenta massivo e rapidissimo, un evento molto raro ed imprevedibile. I medici hanno assistito la donna nel rispetto delle procedure di lavoro e delle linee guida, con gestione tempestiva del problema che ha condotto al cesareo d’urgenza.