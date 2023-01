Frontale tremendo in provincia di Verona poche ore prima del Capodanno: per Michele Campolongo, 47enne del posto, non c'è stato nulla da fare

Si chiamava Michele Campolongo l’uomo che lo scorso 31 dicembre, poco prima dello scoccare del nuovo anno, ha perso la vita in un tremendo scontro tra la sua auto e un’altra che proveniva in senso opposto. L’episodio si è verificato intorno alle 18:00 in via Belfiore a Casaleone, in provincia di Verona. La vittima aveva solo 47 anni.

Un periodo di feste natalizie e per il nuovo anno che, come purtroppo ogni volta, si è rivelato tragico per quanto riguarda gli incidenti stradali e le persone che hanno perso la vita sulle strade italiane.

Pochi giorni prima di Natale, ad esempio, avevano perso la vita due poliziotti in due diversi sinistri, avvenuti rispettivamente a Villaricca in provincia di Napoli e a Gallicano, nel Lazio. Si chiamavano Ciro Calcagno e Marco Mastrantonio, e avevano rispettivamente 34 e 56 anni.

Poco prima di festeggiare capodanno, invece, un giovane di soli 25 anni è deceduto a seguito dello scontro tra la sua auto e altri due veicoli, avvenuto a Romentino, in Piemonte. Si chiamava Leonardo Politica.

Sempre poco prima di festeggiare la notte di San Silvestro, precisamente il 31 dicembre, intorno alle 18:00, anche Michele Campolongo ha trovato la sua triste fine.

L’auto su cui viaggiava e che lui stesso guidava, si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, per poi finire fuori strada.

Nulla da fare per Michele Campolongo

Il sinistro si è verificato in via Belfiore a Casaleone, piccolo comune in provincia di Verona. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Legnago.

Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo, utilizzando anche cesoie e divaricatori idraulici, per estrarre i corpi delle tre persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Per Michele, 47enne residente a Cerea, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo decesso è avvenuto praticamente sul colpo.

Un ragazzo di 20 anni, che era in auto con Campolongo, è stato trasferito all’ospedale Borgo Trento a Verona. Una ragazza che invece viaggiava sull’altra auto, è stata portata all’ospedale di Legnago. Nessuno di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.

La Procura ha aperto un’indagine sul sinistro e la Polizia ha chiuso la strada al traffico per diverse ore, così da effettuare tutti i rilievi del caso. Sembra che una delle due vetture abbia invaso la corsia di marcia opposta.