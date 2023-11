Non ce l’ha fatta Michele Cristoforetti. Il musicista e cantautore trentino si è spento a soli 36 anni, per le complicanze della leucemia da cui era stato colpito e per la quale si era sottoposto, lo scorso 31 ottobre, ad un trapianto di midollo. Il tragico annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo di Facebook.

Una vita intera, seppur troppo breve, completamente dedicata alla musica, sua fedele compagna di viaggio, alla quale ha dedicato tutto fino all’ultimo.

Michele Cristoforetti era uno dei musicisti e cantautori più noti in Trentino e in tutto il nord Italia. Tempo fa aveva avuto l’onore e il piacere di aprire il concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena.

Poi la vita ha deciso di metterlo davanti ad un ostacolo devastante, una forma molto aggressiva di leucemia, per la quale si è dovuto sottoporre a pesanti cure e ad un intervento di trapianto di midollo osseo, effettuato lo scorso 31 ottobre.

Nonostante tutto era riuscito, solo un giorno dopo, il primo novembre, a lanciare il suo nuovo album, “Esagerato”. Particolarmente sentito e toccante il messaggio con cui aveva annunciato la pubblicazione:

Il supporto dei fan e di chi gli voleva bene, per il musicista, è stato enorme e caloroso. Purtroppo, però, il giorno che nessuno voleva che arrivasse, alla fine è arrivato.

Nella giornata di sabato 11 novembre, sul profilo social dello stesso musicista è apparso il tragico annuncio della sua morte. Ecco le parole:

Oggi non è proprio un buongiorno, oggi il mondo non ha la stessa luce, perché da ieri chi brillava non c’è più… Purtroppo ieri Michele è andato via, forse la sua energia serviva da un’altra parte. Il suo sorriso, la sua tenacia, la sua determinazione e la sua voce resteranno per sempre nelle sue opere e nei cuori di tutti. Ci ha lasciati pochi giorni dopo il suo ultimo disco, come se volesse rilasciare a tutti quel ricordo indelebile della sua voce, che oggi rimbomba nelle nostre teste. In una delle sue ultime canzoni cantava “Quando il tuo viaggio trova una meta, senza paura”. Noi oggi ci auguriamo che il suo viaggio sia giunto alla pace e alla tranquillità, quelle che meritava da tempo, con la stessa energia di sempre. Quindi ciao Michi, insegnaci ad essere senza paura come solo tu sai essere💙