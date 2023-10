Per la prima volta Wanda Nara ha confermato di avere la leucemia: la modella, inoltre, ha dichiarato di non voler denunciare Jorge Lanata

Dopo mesi di notizie trapelate, mai smentite del tutto, interviste e dichiarazioni a cuore aperto, Wanda Nara ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare con chiarezza di quello che purtroppo le sta capitando. Per la prima volta, la presentatrice e modella ha confermato di essere affetta da leucemia. Ha inoltre spiegato che cosa ha intenzione di fare contro Lanata, il giornalista che per primo divulgò la notizia.

Credit: wanda_nara – Instagram

Lo scorso luglio sulla vita di Wanda Nara e della sua famiglia si è abbattuto un vero e proprio uragano.

La modella, a seguito di malesseri, si è recata in un ospedale in Argentina per dei controlli e, a detta sua, ancora prima che lei stessa ricevesse i risultati, sui giornali e notiziari è apparsa la notizia che parlava della sua Leucemia.

Wanda non ha mai confermato la notizia. Nelle settimane successive si è sottoposta alle dovute cure, perché effettivamente non ha mai nascosto che qualcosa non andasse.

Ha inoltre sfogato la sua rabbia su chi quella notizia l’aveva urlata al mondo, compresi i suoi figli, senza che nemmeno lei sapesse nulla o avesse dato il consenso.

Wanda Nara ha confermato la malattia

La neo concorrente di Ballando Con le Stelle, nella giornata di ieri è tornata sui social per rispondere alle domande dei suoi fan, come è solito succedere a molti personaggi dello spettacolo.

Un fan in particolare non ci ha girato intorno e le ha chiesto quale fosse la malattia di cui soffre. Lei, per la prima volta, ha deciso di uscire allo scoperto e di pronunciare quella parola. Di chiamare per nome quello che effettivamente è. Ecco la risposta della moglie di Icardi:

leucemia. All’inizio la chiamavo ‘questa cosa che ho’, poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato che dovessi anticipare i miei tempi.

La modella argentina ha poi anche spiegato che non ha intenzione di denunciare Jorge Lanata, il giornalista che ha diffuso la notizia per primo.