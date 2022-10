Michele Pighi stava tornando a lavoro con la sua moto, quando una vettura lo ha colpito e fatto cadere: per lui non c'è stato nulla da fare

Si chiamava Michele Pighi il medico che intorno alle 10:00 del mattino dello scorso venerdì 30 settembre ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e una Mercedes. L’episodio si è verificato a Verona, dove il dottore lavorava. Aveva solo 39 anni ma aveva già raggiunto una posizione di tutto rispetto all’interno della Casa di Cura San Francesco. I suoi colleghi i primi a soccorrerlo, purtroppo inutilmente.

Un week end tristissimo, l’ennesimo, per quanto riguarda i sinistri stradali avvenuti sul territorio italiano.

Nella notte tra venerdì e sabato, a Tolentino, una vettura con a bordo 4 ragazzi molto giovani, tutti intorno ai 20 anni, è uscita fuori strada ed ha impattato violentemente contro un albero.

Per Emanuele Mosca, uun ragazzo di soli 21 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori era già privo di vita. Gli altri tre amici che erano con lui si trovano tutt’ora ricoverati all’ospedale di Macerata in condizioni molto delicate.

Poche ore prima, intorno alle 10:00 del mattino, un altro sinistro stradale si è verificato a Verona, precisamente in via Monte Ortigara, nel quartiere di Ponte Crencano.

Il dottore Michele Pighi aveva effettuato un intervento chirurgico nelle prime ore del mattino e poi era tornato a casa sua ad Avesa (Verona). Dopodiché era di nuovo salito a bordo della sua moto, una BMW GS nera e stava tornando di nuovo alla casa di cura San Francesco dove lavorava.

Durante il tragitto, nei pressi di un incrocio, una Mercedes Cla 200 guidata da una donna è sbucata e lo ha colpito in pieno, causandone la perdita di equilibrio e la successiva caduta.

I colleghi i primi a soccorrere Michele Pighi

I primi ad arrivare sul posto e soccorrere il medici sono stati i suoi colleghi della clinica in cui Pighi svolgeva il ruolo di chirurgo e di coordinatore della attività degli specialisti in formazione.

La gravità delle sue condizioni è stata lampante e l’uomo di 39 anni è stato subito trasportato nel vicino ospedale di Borgo Trento, dove purtroppo si è spento poco dopo il suo arrivo.

Sul posto anche le volanti della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada al traffico ed effettuato tutti i rilievi del caso.