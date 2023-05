Viterbo, scoperta la causa dietro il decesso di Yvelice Martinez, tutto in realtà è avvenuto per un drammatico incidente

Si chiamava Yvelice Martinez la donna di 40 anni, che purtroppo è deceduta dopo esser precipitata dal balcone della sua abitazione, nel centro di Viterbo. I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma dopo il trasporto in ospedale, ha esalato il suo ultimo respiro.

La sua improvvisa e straziante perdita, oltre a sconvolgere la comunità, ha spezzato il cuore di suo marito, che lavora come bracciante agricolo nelle campagne locali.

I fatti sono avvenuti nella tarda mattina di sabato 29 aprile. Precisamente in una palazzina che si trova in via del Pavone, nel centro di Viterbo. Per tutti sembrava essere una giornata come le altre.

Yvelice era di origini dominicane, ma viveva in quella zona ormai da diversi anni. Quella mattina era uscita per delle commissioni, ma quando stava rientrando si è resa conto di aver dimenticato le chiavi.

Con la speranza di poter raggiungere il suo cagnolino, ha provato a rientrare arrampicandosi. Secondo quanto ricostruito finora dai Poliziotti di Viterbo, si sarebbe arrampicata dalla terrazza sul tetto ed il balconcino del suo appartamento al secondo piano.

Tuttavia, in quei secondi, sarebbe scivolata improvvisamente, precipitando per una manciata di metri. Si sarebbe portata dietro anche parte di una grondaia.

Il giallo del decesso di Yvelice Martinez

Una volta a terra, le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Però, all’arrivo dei sanitari all’esterno della sua abitazione, con le sue ultime forze, è riuscita a raccontare la causa dietro la sua caduta.

Lei in realtà voleva solo raggiungere il suo cane, ma purtroppo è precipitata ed è deceduta solo dopo il suo ricoverato all’ospedale Belcolle.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire in fretta ciò che le era successo, anche grazie al racconto della donna prima di perdere la vita. Le forze dell’ordine hanno anche vagliato la testimonianza di alcune persone, che hanno detto di aver visto un uomo correre nei pressi della palazzina. Però hanno scoperto che non era coinvolto nell’accaduto e che tutto è successo per un incidente.