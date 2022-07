Nel momento di massima gioia, Mick Schumacher si è lasciato sfuggire una frase che, come ha spiegato, ripete sempre al suo papà Michael

Domenica scorsa si è corso il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna, sul circuito storico di Silverstone e Mick Schumacher, figlio dell’ex campione della Ferrari Michael, ha conquistato un ottimo ottavo posto. Quelli conquistati sono i primi punti ottenuti dal giovane pilota della Haas nel campionato mondiale e lasua emozione è stata enorme. Tanto che in radio, subito dopo aver tagliato il traguardo, si è lasciato sfuggire una frase riguardante proprio il suo papà.

Credit: mickschumacher – Instagram

Il Gran Premio di Silverstone 2022 sarà ricordato per diversi motivi. Innanzitutto per la prima pole position e per la prima vittoria di Carlos Sainz, pilota della Ferrari.

Poi anche per il terrificante incidente avvenuto alla prima curva del primo giro, in cui la vettura della Alfa Romeo guidata da Guanyu Zhou si è ribaltata sotto sopra ed ha poi sbattuto violentemente contro le reti di protezione.

In fine, c’è anche un terzo motivo per cui il Gran Premio di Gran Bretagna del 2022 sarà ricordato: i primi punti in classifica ottenuti da Mick Schumacher.

Il figlio del grande Michael che è leggenda di questo sport grazie ai 7 titoli mondiali vinti con la Benetton prima e con la Ferrari poi.

La frase pronunciata da Mick Schumacher

Credit: mickschumacher – Instagram

Il figlio d’arte e giovane pilota della scuderia Haas ha concluso la gara all’ottavo posto dopo un’ottima prestazione nelle qualifiche ed una ancora migliore in gara.

L’emozione è stata enorme sia per lui, che per i membri del suo team costantemente collegati via radio con lui.

Non appena Mick ha tagliato il traguardo è esploso in grida di gioia immensa ed è stato sommerso dai complimenti del suo staff.

Finalmente ragazzi, ve l’avevo detto che questo sarebbe stato il weekend! Siete fantastici ragazzi, fott brillanti, fott brillanti! Scusate le parolacce, ahah!

Gunther Steiner, Team Principal della scuderia Hass, ha risposto complimentandosi con il suo pilota:

Mick, lavoro fantastico, grazie per la tua guida, finalmente è successo, guida impressionante, grazie!

Credit: mickschumacher – Instagram

Successivamente, sempre sulle ali dell’entusiasmo, Schumi Junior si è lasciato sfuggire una frase che, come detto da lui stesso, ripete sempre al papà: