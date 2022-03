Il mondo del calcio belga e mondiale hanno da poche ore appreso la triste notizia della morte di Miguel Van Damme. Il 28enne ha perso la sua lunga battaglia contro la leucemia, che lo ha afflitto per 5 anni. A dare l’annuncio della sua dipartita, ci ha pensato sua moglie e madre di sua figlia, attraverso un commovente post su Instagram.

Mi hai fatto capire che non c’è niente per cui arrendersi, anche se c’era solo un piccolo barlume di successo, più e più volte l’hai superato. Riposa ora tesoro, te lo sei guadagnato. Anzi, più che guadagnato. Ora sei liberato da ogni dolore. Ci piacerebbe vederti così. Un grande abbraccio dalle tue ragazze.

Il calciatore aveva scoperto di essere affetto da leucemia 5 anni fa, quando aveva solo 23 anni e gli si stava iniziando a prospettare davanti una bella carriera da professionista.

L’anno scorso era diventato papà per la prima volta. Il giorno dopo aver scoperto, insieme a sua moglie, di essere in dolce attesa, aveva scoperto anche che la sua malattia non era più curabile.

Nonostante tutto, lui non si è mai arreso. Nemmeno quando i medici gli hanno detto che non c’erano più cure per lui e che non potevano far altro che cercare di tenerlo in vita il più a lungo possibile.

La carriera di Miguel Van Damme

Miguel Van Damme era nato a Gent, in Belgio, il 25 settembre del 1993. Ha da sempre coltivato la sua passione per il calcio e ha giocato nelle giovanili del Maldegem per alcuni anni nel ruolo di attaccante.

La svolta vera era arrivata quando il suo allenatore ebbe l’illuminazione di spostarlo in porta.

Grazie alle sue buone prestazioni venne notato dal Cercle Bruges, club di massima serie belga, che lo acquistò e lo fece esordire nella coppa di Belgio.

Nel 2016, prima dell’inizio della stagione, nelle visite mediche di rito, gli venne diagnosticata la malattia che, alla fine, lo ha portato al tragico epilogo.

Proprio il Cercle Bruges, ha affidato ai social un commovente post di addio per Van Damme.