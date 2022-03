Sinisa Mihajlovic ha annunciato di essersi sottoposto a nuovi esami e di aver scoperto che la leucemia mieloide, potrebbe essere tornata ad attaccare il suo corpo.

Queste le parole di Mihajlovic durante la conferenza stampa che si è tenuta sabato a Casteldebole.

Il famoso allenatore ed ex calciatore ha spiegato che dovrà ricoverarsi nuovamente in ospedale e dovrà saltare diverse partite. Dovrà giocare d’anticipo e seguire una terapia.

Si era ripreso, ma come lui stesso ha spiegato, si tratta di malattie subdole, che tornano da un momento all’altro e bisogna combatterle con tutte le proprie forze.

La mia ripresa dopo il trapianto è stata ottima, ma queste malattie sono subdole. Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una nuova ricomparsa. Per evitare che questo accada, dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata su un avversario lanciato, ma giocherò di anticipo per non farlo partire.