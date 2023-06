A portare via Mike Batayeh, attore noto per la sua parte in Breaking Bad, un attacco cardiaco che non gli ha lasciato alcuno scampo

La notizia di un lutto gravissimo e completamente inaspettato ha sconvolto il mondo del cinema e della televisione negli Stati Uniti D’America ma anche del resto del pianeta. Mike Batayeh, produttore, comico e attore, noto soprattutto per la sua parte in Breaking Bad, è deceduto a soli 52 anni. A darne il tragico annuncio ci ha pensato la sua famiglia, diramando una nota ufficiale tramite il sito TMZ.

Una perdita che ha sconvolto tutti negli USA e che è stata completamente inaspettata. Mike era nato a Detroit ma si era trasferito a Los Angeles da quando aveva iniziato a lavorare nel mondo della recitazione e dello spettacolo in generale.

Era un eccellente produttore, ma anche un comico irriverente ed un attore di tutto rispetto, capace di interpretare diversi ruoli sempre apprezzati dal pubblico e dalla critica.

A dare il tragico annuncio del suo decesso, che è arrivato come detto improvvisamente e a soli 52 anni, ci ha pensato la sua stessa famiglia. In particolare sua sorella Diane, ha rilasciato un comunicato ufficiale, che è stato divulgato tramite il sito di news TMZ e nel quale c’è scritto:

Con grande tristezza e con il cuore distrutto, annunciamo la scomparsa del nostro caro fratello Mike. La sua morte è stata improvvisa e siamo tutti devastati ora dalla perdita. Mancherà molto a coloro che lo hanno amato, mancherà la sua grande capacità di portare risate e gioia a tanti.

Il più grande successo di Mike Batayeh

Tanti gli show condotti da Mike Batayeh e i film in cui ha recitato. Un ruolo in particolare, tuttavia, lo ha reso celebre non solo in territorio a stelle e strisce, ma praticamente in tutto il mondo.

Si tratta del ruolo di Dennis Markowski nel capolavoro televisivo Breaking Bad, scritto e diretto da Vince Gilligan.

Dennis era il titolare della lavanderia industriale che Gus Fring, boss della droga, utilizzava come copertura nei suoi affari loschi. In un bunker sotterraneo costruito sotto alla lavanderia, infatti, aveva fatto istallare un immenso laboratorio per la produzione della metanfetamina.

A gestire questo laboratorio illegale, per conto di Gus Fring, i due protagonisti della serie Walter White e Jesse Pinkman, interpretati rispettivamente da Bryan Cranston e Aaron Paul.