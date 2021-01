È stato ritrovato dopo 24 lunghe ore, il 12enne scomparso dopo l’uscita di scuola. I genitori hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine e durante quel periodo, di angoscia e disperazione, molte persone hanno pubblicato diversi appelli sul web. Il loro desiderio era proprio quello di poterlo ritrovare.

Una vicenda che avrebbe potuto portare a gravi conseguenze, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Gli agenti hanno avviato subito le ricerche per riportarlo a casa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, l’episodio è avvenuto lo scorso venerdì 29 gennaio. Il 12enne, proprio come tutte le altre mattine, si era recato alla scuola media, in zona Zara, a Milano.

All’uscita, la madre ed il padre lo aspettavano a casa, ma non vedendolo tornare all’orario stabilito, si sono spaventati. Infatti hanno iniziato a pubblicare diverse appelli sul web. In un primo momento, hanno pensato ad un allontanamento volontario.

Ipotesi poi confermata, poiché dalla sua stanza mancava il suo tablet, un cambio ed anche un giubbetto. Nella serata di venerdì, non avendo notizie del ragazzo, la madre e il padre hanno deciso di sporgere una denuncia di scomparsa alla questura di zona.

Gli agenti hanno avviato in fretta le ricerche e la mattina seguente, sabato 30 gennaio, lo hanno ritrovato e riportato a casa.

Ritrovato il 12enne scomparso: le sue condizioni

I genitori dei suoi compagni si sono offerti di aiutare questa coppia a ritrovare il loro bambino. Hanno pubblicato molti appelli su diversi gruppi social ed hanno anche aiutato nelle ricerche.

Il 12enne nel momento della sua scomparsa indossava un giubbetto verde militare. Sin da subito tutti hanno pensato che si trattasse di un allontanamento volontario, probabilmente una bravata.

Dopo 24 lunghe ore di angoscia e disperazione, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. La polizia ha ritrovato il bambino nel piazzale Istria e lo hanno portato alla Questura per tutti accertamenti del caso. Nonostante il tempo in cui è stato fuori casa, sta bene ed ha potuto riabbracciare in fretta i suoi genitori, che erano spaventati e preoccupati.