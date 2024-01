Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda mattina di lunedì 22 gennaio. Purtroppo una 32enne è deceduta in seguito ad un grave incidente con un treno, che non le ha lasciato scampo. Lei stava cercando di attraversare i binari.

Vista la dinamica dell’accaduto, hanno dovuto fermare la circolazione dei treni nella zona, per poter fare tutti gli accertamenti del caso. I sanitari del 118, non hanno potuto fare nulla.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 11, di lunedì 22 gennaio. Precisamente a circa 100 metri dalla stazione di Bollate Centro, che si trova nella provincia di Milano.

La donna originaria di Bollate, da ciò che è emerso stava cercando di attraversare i binari, per andare dall’altra parte del marciapiede, quando all’improvviso il dramma.

Il macchinista al comando del convoglio, della linea Trenord, che si occupa della linea Milano-Laveno, purtroppo non è riuscito a fermarsi in tempo. L’impatto è stato inevitabile e straziante.

I passanti ed anche la persona alla guida del treno, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari ed anche dei Carabinieri. Vista la gravità dell’accaduto, i soccorritori sono presto intervenuti, ma per la ragazza non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le indagini per il sinistro che ha visto coinvolta una 32enne

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Rho, che per poter fare gli accertamenti del caso, hanno dovuto fermare il traffico dei mezzi a lungo, per poter capire cosa è successo.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente, che ha portato ad un epilogo straziante. Tuttavia, sull’accaduto stanno ancora indagando le forze dell’ordine.

Le generalità della vittima per ora non sono ancora state rese note, forse in attesa che si concludano tutte le indagini. Il macchinista che era alla guida del convoglio, purtroppo non è riuscito a fermarsi in tempo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.