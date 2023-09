Un episodio che per fortuna non ha avuto un esito negativo è quello che è avvenuto nella serata di sabato. Una bambina di soli 8 mesi è stata lasciata da sola in auto dai suoi genitori, che erano dentro il ristorante a festeggiare il matrimonio di alcuni amici.

Il tempestivo intervento di alcuni passanti ed anche delle forze dell’ordine, in quest’occasione ha evitato che il tutto si trasformasse in un dramma. La coppia ha ricevuto una denuncia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 16 settembre. Precisamente in un ristorante che si trova in via Fratelli Cervi, che si trova nel comune di Cusago, in provincia di Milano.

La coppia di genitori di 31 e 41 anni, erano ad un matrimonio. Doveva essere per loro una giornata di festa e spensieratezza.

Tuttavia, alcuni passanti nel parcheggio hanno trovato la bimba che era chiusa in auto, completamente da sola. Si sono subito allarmati ed hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Questi ultimi vista la gravità della telefonata, sono presto intervenuti nel parcheggio. Sono riusciti a tirare fuori la piccola in pochi minuti e successivamente, si sono messi a lavoro per rintracciare i suoi genitori.

Bambina di 8 mesi sola in auto: la giustificazione della coppia

Gli agenti hanno impiegato pochissimo tempo per riuscire a trovarli ed alla fine, hanno fatto loro delle domande. Entrambi nel giustificare l’accaduto hanno spiegato il motivo del gesto.

Hanno detto che l’hanno lasciata chiusa in macchina perché dormiva, la controllavano da remoto. Inoltre, avevano scelto di chiudere tutti i vetri, per evitare che si ammalasse.

Gli agenti hanno deciso di denunciarli per il reato di abbandono di minore. Per fortuna la piccola, nonostante l’esperienza vissuta, sta bene. Per questo dopo tutti gli accertamenti del caso, hanno deciso di affidarla di nuovo ai suoi genitori.