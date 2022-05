Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 19 maggio. Una bambina che era nel suo passeggino, è stata travolta da un’auto mentre era a passeggio con la mamma e il cane. Al momento è in ospedale per tutti i controlli del caso.

Una vicenda terribile, che si sarebbe potuta concludere in tragedia. I passanti quando hanno visto la gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 9 del mattino di ieri, giovedì 19 maggio. Precisamente nel piccolo comune di Turbigo, in provincia di Milano.

La mamma era uscita con la figlia e il cane, per una passeggiata. Fino a quel momento per loro tutto stava procedendo normalmente e non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una persona alla guida della sua auto ha travolto la bimba che era nel suo passeggino. L’impatto purtroppo è stato molto violento.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, dopo aver soccorso la mamma e la sua piccola, hanno lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine e anche ai sanitari. I medici intervenuti hanno trasportato in ospedale sia la donna che la figlia.

Bambina travolta mentre era nel suo passeggino: le condizioni e le indagini

Sul posto sono arrivati sia i carabinieri di Legnano, che gli agenti della Polizia Locale. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, ma le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi per riuscire a capire cosa sia successo.

Non è stato ancora reso noto se la mamma, che era a passeggio con il cane e la figlia, stava attraversando sulle strisce pedonali o meno.

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che la donna sia in ospedale, ma non in gravi condizioni. La bimba, invece, è arrivata in nosocomio in codice giallo. Non risulta essere in pericolo di vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.