Due donne carbonizzate nella stanza in cui è partito l'incendio, gli altri 4 hanno inalato il fumo: i nomi delle vittime della RSA di Milano

Cinque donne e un uomo, tutti ospiti della RSA di via dei Cinquecento a Milano. È questo il tragico bilancio dell’incendio divampato nella casa di riposo del capoluogo lombardo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. La questura ha diffuso le generalità delle vittime, dopo essersi accertata di aver dato la brutta notizia ai loro eventuali parenti.

Alcune delle vittime, da sinistra a destra: Anna Garzia, Mikhail Duci e Nadia Rossi

Una tragedia devastante è capitata quando da poco era passata l’una della notte tra giovedì e venerdì scorsi, in via dei Cinquecento a Milano. Lì dove ha sede una RSA, una casa di riposo per coniugi e anziani.

L’allarme è subito arrivato alle autorità e i Vigili del Fuoco hanno raggiunto in poco tempo il luogo, mettendo in campo tutte le loro forze per sedare le fiamme.

Purtroppo il bilancio dell’incendio è stato drammatico. Sarebbero sei gli anziani che hanno perso la vita, oltre ottanta invece i feriti, subito trasferiti in 15 ospedali di Milano.

Degli ottanta feriti, oltre sessanta sarebbero arrivati nelle diverse strutture ospedaliere in codice verde, una decina in codice giallo e due in codice rosso.

Come è divampato l’incendio nella RSA di Milano

Le fiamme sarebbero partite da una camera, nella quale alloggiavano due donne, di 69 e 86 anni, entrambe morte carbonizzate.

Forse una sigaretta caduta sul lenzuolo ha dato il via alle fiamme, che si sarebbero poi diffuse nella stanza, fino ad arrivare ad una bombola di ossigeno che è scoppiata.

Un testimone ha raccontato di aver sentito un boato, prima che il fumo si diffondesse in tutta la struttura.

I rilievi effettuati dalle autorità competenti faranno chiarezza su dinamica e cause dell’incendio.

Chi sono le vittime del rogo nella casa di riposo

La procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo. Le stesse indagini sono in cura alla questura del capoluogo lombardo, che ha per prima cosa identificato le vittime.

Arrivare alle loro generalità è stato possibile confrontando le lista completa degli ospiti della RSA e quella dei feriti trasportati in ospedale.

Dopo aver avvisato i parenti delle vittime, la stessa questura ha diramato un comunicato con il quale ha reso note le loro generalità

Le prime due sono Nadia Rossi e Laura Blasek, rispettivamente di 69 e 86 anni. Loro sono le anziane che alloggiavano nella stanza in cui è nato il rogo e che sono morte carbonizzate.

Gli altri sono Anna Garzia di 85 anni, Loredana Labate di 84 anni, Paola Castoldi di 85 anni e, l’unico uomo, Mikhail Duci, di 73 anni.