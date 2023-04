Neonata lasciata in ospedale dopo il parto: l'ultimo gesto d'amore di sua madre, che ha scelto di non tenerla con sé

Si trova all’ospedale Buzzi di Milano, la neonata nata da mamma senza fissa dimora, che ha scelto di lasciarla lì, con la speranza che riceva tutte le cure necessarie. La donna con un passato difficile alle spalle, ha scelto di non riconoscerla e di andare subito via dal nosocomio.

I medici fanno sapere, che nonostante ciò che ha vissuto ed il parto in un capannone, la piccola sta bene ed è in buone condizioni di salute. Presto infatti troveranno la famiglia perfetta anche per lei.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, la mamma di 37 anni, senza fissa dimora e con un passato difficile alle spalle, ha messo al mondo la bimba in una vecchia fabbrica dismessa. Ha avuto un parto naturale e veloce.

Intorno alle 10 della mattina di mercoledì 12 aprile, ha chiamato i sanitari. Questi ultimi arrivati sul posto, hanno trovato tutte le entrate chiuse. Per questo motivo hanno dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I pompieri sono riusciti ad aprire un varco nel giro di poco tempo. Così i soccorritori hanno potuto portare in salvo, la bimba ed anche sua madre.

Una volta arrivati in ospedale però, la donna ha scelto sin da subito di non riconoscere la figlia. Il suo ultimo atto d’amore è proprio quello di volerla lasciare alle cure dei sanitari, affinché sapesse che era al sicuro.

Le condizioni della neonata lasciata all’ospedale Buzzi

Ovviamente sul caso hanno ricevuto la segnalazione anche le forze dell’ordine. Questi ultimi hanno convinto la mamma a rilasciare le sue generalità, per evitare una denuncia e le hanno assicurato la massima riservatezza.

La piccola nonostante il parto e ciò che ha vissuto, sembra essere in buone condizioni di salute. Pesa circa 2,600 kg ed i parametri sono buoni.

La mamma ha scelto anche di non darle il nome. Per questo ora sarà il personale del Buzzi a decidere come chiamarla. In tanti in queste ore hanno apprezzato il grande gesto d’amore di questa madre, che ha scelto di non tenere con sé la sua bimba e di andare subito via dall’ospedale.