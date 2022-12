Per fortuna il neonato lasciato in ospedale dai suoi genitori, sembra stare bene. Al momento infatti risulta essere adottabile e sono davvero tante le persone che si stanno facendo avanti per portarlo via dall’ospedale. I genitori non lo hanno riconosciuto dopo la sua nascita.

Sabrina e Michael hanno 23 e 29 anni. Uno dei giornalisti de Il Corriere della Sera, è riuscito anche ad intervistarli e sin da subito dal loro racconto, si capisce la tristezza del loro passato. La donna sul nome del piccolo ha detto:

Al nome non ho neanche pensato. Che senso aveva? Tanto sapevo che non lo avrei tenuto. Come si fa a tenere un neonato in questa situazione.

La coppia sta insieme orami da anni. Dal loro racconto è emerso che lui lavorava come pizzaiolo in una fabbrica in Germania e lei faceva qualche lavoretto in nero. Tuttavia, forse a causa di alcuni debiti, che hanno perso tutto. Sabrina su questo ha detto:

Non abbiamo più i documenti quindi non possiamo fare più nulla. Dovremmo andare a rifare tutto nel nostro comune di residenza, ma chi ce li da i soldi per andare fino in Sardegna? Qualcuno dice che mi pagherebbe il biglietto, ma io non credo che una persona lo paghi e mi faccia anche tornare indietro.

Neonato lasciato in ospedale: spunta una precedente gravidanza

Le giornate di questi due ragazzi le passano al freddo vicino la stazione, alla ricerca di qualche soldo. Successivamente passano al supermercato a comprare qualcosa da mangiare, la birra da 9 gradi e altri alcolici. La ragazza sul suo passato ha detto:

Ero seguita dai servizi psichiatrici in Sardegna. Ho già fatto un’interruzione di gravidanza, firmò mia madre perché ero minorenne. E pure questa volta l’avrei fatta se mi fossi accorta di essere incinta.