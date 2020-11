Grave incidente stradale a Milano. Erano da poco passate le 7 di martedì 24 novembre quando in via Losanna un giovane sulle due ruote è stato coinvolto in un terribile impatto con un mezzo pesante. Le condizioni di salute del ragazzo in bici travolto da un camion sono gravi e destano preoccupazione.

Intorno alle 7.30 di martedì 24 novembre un ragazzo di 23 anni si trovava in sella alla sua bici in via Losanna a Milano.

Quando è stato travolto da un camion che transitava da lì. Non si sa cosa sia successo di preciso, ma le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere il perché dell’investimento.

Un incidente stradale davvero molto grave, all’altezza del civico 44, vicino al Cimitero monumentale. Subito sono intervenuti i soccorritori e i vigili per poter ricostruire le dinamiche dell’incidente. Sul posto gli agenti della polizia locale del comando di piazza Beccaria. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso, per capire se il conducente del mezzo pesante ha responsabilità o meno.

Secondo quanto riportato da fonti ospedaliere, la dinamica dell’incidente deve ancora essere ricostruita con esattezza. Il giovane, forse straniero, era in sella alla sua bicicletta, ma non si sa per quale motivo il camion non lo ha visto, travolgendolo e facendolo finire a terra.

Sul posto il giovane ha ricevuto le prime cure da un’ambulanza e un’automedica. In seguito lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Come sta il ragazzo in bici travolto dal camion a Milano?

Cadendo il giovane ha sbattuto violentemente per terra. E ha riportato diversi traumi. Il 23enne, di cui conosciamo solo le iniziali (Z. O.), secondo quanto specificato dall’Areu, ha riportato un trauma cranico e un trauma al bacino.

I medici lo hanno operato d’urgenza per ridurre le conseguenze dei traumi. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi e desterebbero molta preoccupazione tra i sanitari.