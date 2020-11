La vicenda è accaduta a Milano, domenica mattina all’alba. Un uomo di 66 anni ha accoltellato la moglie e la suocera, tentando di ucciderle e poi ha cercato di togliersi la vita. Le due donne sono ora ricoverate in ospedale in gravissime condizioni. Giuseppe Bianco, l’operaio in pensione, si è svegliato e assalito dalla rabbia, ha preso un coltello e si è avventato contro sua moglie 62enne e la mamma di quest’ultima, un’anziana signora di 92 anni.

In seguito, il pensionato ha ucciso il gatto e poi ha rivolto la stessa arma verso se stesso, cercando di togliersi la vita, ma non riuscendo nell’intento, ha allertato i soccorsi. L’ambulanza è arrivata in via Lambruschini in pochi minuti. Gli operatori sanitari hanno trasportato le due donne con immediata urgenza in ospedale, dove sono attualmente ricoverate in gravi condizioni.

Le condizioni dell’uomo di 66 anni

Giuseppe ha riportato solo lievi ferite all’addome e ora è accusato di tentato omicidio. Durante l’interrogatorio con le forze dell’ordine, non ha saputo dare una spiegazione al suo gesto. Ha raccontato di essersi svegliato accecato dalla rabbia, di aver preso il coltello e di aver cercato di uccidere sua moglie e sua suocera, senza sapere perché.

La moglie dell’uomo. raggiunta la struttura sanitaria, è stata sottoposta ad un urgente e delicato intervento chirurgico e in seguito, trasferita nel reparto di terapia intensiva. La suocera, invece, ha raggiunto in un primo momento l’ospedale San Carlo, ma per via delle sua gravi condizioni, i soccorritori hanno deciso di traferirla a Niguarda, dove si trova anche sua figlia.

Gli inquirenti stanno indagando per cercare il vero motivo che abbia spinto Giuseppe Bianco a compiere un gesto così atroce. L’uomo si trova in ospedale, sotto stretto controllo degli agenti delle forze dell’ordine. Il team medico sta valutando le sue condizioni psicologiche e un possibile trasferimento nel reparto di psichiatria dell’ospedale Luigi Sacco di Milano.

Notizia in aggiornamento.