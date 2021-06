Il giornalista e conduttore del programma tv Ore 14, Milo Infante, poche ore fa ha pubblicato un post per chiarire le ultime notizie emerse sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Da sempre, Milo Infante lotta insieme a Piera Maggio e al suo legale Giacomo Frazzitta per scoprire la verità. Cosa è davvero accaduto quel 1 settembre del 2004? E soprattutto dov’è la piccola Denise Pipitone?

Nelle ultime ore, l’ex pm Maria Angioni ha rivelato in diretta tv di aver trovato una donna che potrebbe essere proprio la bimba scomparsa. Vive in un ambito familiare internazionale ed ha anche una bambina. Il magistrato ha spiegato di aver inoltrato foto e documenti a Giacomo Frazzitta e alla Procura. Il legale ha però smentito di aver ricevuto la segnalazione durante un’intervista.

Milo Infante ha così deciso di chiarire la questione attraverso un post sui social network.

Cari amici, raccolgo l’invito alla prudenza che Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno rivolto a noi tutti tramite l’avvocato Giacomo Frazzitta. Le segnalazioni sono fondamentali, ma vanno gestite non tramite annunci ma attraverso un’azione di verifica e riscontri che richiede tempo e capacità. Una semplice somiglianza non fa di una ragazza Denise o di una donna in sovrappeso la rom di Milano.