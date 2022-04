Smentita ufficialmente la notizia che si era diffusa ieri, poco dopo l’ora di pranzo, riguardante la morte di Mino Raiola, il procuratore sportivo di tantissimi campioni del calcio europeo. Dopo la smentita di Zangrillo, è arrivata anche quella dello stesso agente FIFA, che sul suo account Twitter ha mostrato rabbia per la fake news che ieri aveva fatto il giro del web.

Era passata da poco l’ora di pranzo, ieri, quando il web e i telegiornali italiani e non si sono riempiti della notizia della morte di Mino Raiola, il super procuratore dei campioni.

Circa un’ora più tardi, è arrivato un comunicato stampa ufficiale da parte di Alberto Zangrillo, direttore primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Il medico, che ha in cura Raiola dallo scorso gennaio per una patologia molto grave polmonare, ha scritto:

Sarebbero molto gravi, dunque, le condizioni dell’agente sportivo più famoso e potente del mondo, ma è ancora in vita e sta combattendo con tutte le sue forze per sopravvivere.

A smentire ufficialmente e definitivamente la voce che riguardava la sua morte, poco dopo, ci ha pensato lo stesso Mino Raiola.

Sul suo account Twitter, lo stesso in cui a gennaio aveva annunciato il trattamento per la patologia polmonare che doveva affrontare, ha scritto:

Il mio attuale stato di salute per chi se lo stesse chiedendo: furioso! Visto che per la seconda volta in quattro mesi mi hanno dato per morto. Ora sembra che io sia anche in grado di resuscitare.