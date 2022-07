Lunedì 25 luglio il cinema mondiale ha appreso con enorme tristezza la notizia della morte di Paul Sorvino. L’attore, che aveva 83 anni, era noto soprattutto per il ruolo di Paulie nel film cult “Quei Bravi Ragazzi”. Sua figlia, l’attrice Mira Sorvino, ha voluto salutare suo papà con un toccante messaggio sui social.

A dare l’annuncio della morte di Paul ci aveva pensato Dee Dee, la donna che lui aveva sposato nel 2014 e che è restata affianco a lui fino all’ultimo respiro.

Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Ho il cuore spezzato.

Queste le parole che la donna aveva aggiunto al meraviglioso scatto di coppia pubblicato su Instagram poche ore dopo la morte di Paul.

Sorvino aveva 83 anni e una carriera attoriale alle spalle da far invidia a molti. Centinaia i ruoli ricoperti magistralmente, sia a teatro, che in tv o al cinema.

Uno su tutti, quello che lo ha reso immortale nella storia del cinema, è senza dubbio quello di Paulie nel film di Martin Scorzese “Quei Bravi Ragazzi“. Il cast del film, a maggio scorso, aveva già subito un altro doloroso lutto, con la morte improvvisa di Ray Liotta, un altro dei protagonisti della pellicola.

Le parole di Mira Sorvino

Come detto, Paul era sposato con Dee Dee dal 2014, ma in passato era già stato sposato per altre due volte.

Si sposò la prima volta nel 1966 con Lorraine Davis e da lei ebbe tre figli: Mira (attrice), Amanda e Michael (doppiatore).

Ed è proprio l’attrice, sua primo genita, che ha voluto salutare suo papà pubblicamente, tramite un toccante post su Twitter. Ecco le parole dell’attrice:

Mio padre il grande Paolo Sorvino è morto. Il mio cuore è lacerato: una vita di amore, gioia e saggezza con lui è finita. Era il padre più meraviglioso. Io lo amo così tanto. Ti mando amore nelle stelle, papà mentre ascendi.

Decine i messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti da Mira e da tutti gli altri componenti della famiglia Sorvino. Messaggi a cui Mira ha voluto rispondere così: