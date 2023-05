Mirco Balzano stava lavorando alla manutenzione della funivia Seceda, quando una fune ha ceduto e lui è caduto per oltre 60 metri

Una tragedia devastante si è verificata nella prima mattinata di giovedì scorso, il 18 maggio, vicino ad Ortisei, in Val Gardena. Mirco Balzano, operaio manutentore di soli 48 anni, stava lavorando alla funivia Seceda, quando la corda a cui era assicurato si è improvvisamente spezzata. Fatale per lui una caduta di oltre 60 metri e l’impatto con il suolo.

Ennesima tragedia sul posto di lavoro, che questa volta è costata la vita ad un uomo di soli 48 anni.

L’episodio drammatico si è verificato nelle prime ore del mattino dello scorso giovedì, il 18 maggio, a Ortisei, in Val Gardena, vicino a Bolzano.

Mirco Balzano era impegnato insieme ad un suo collega alle opere di manutenzione della famosa funivia Seceda. I due operai erano su due carrelli diversi, ognuno assicurato alla corda principale con delle funi di supporto.

La corda che assicurava Mirco, improvvisamente, ha ceduto, si è spezzata ed ha provocato la caduta del 48enne nel vuoto. Un volo di oltre 60 metri, con il conseguente impatto terrificante dell’uomo con il terreno sottostante.

Il collega che stava lavorando con lui ha assistito alla tremenda scena ed è stato proprio lui a lanciare l’allarme ai soccorritori.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, gli agenti del soccorso alpino della guardia di finanza di Vipiteno e il soccorso alpino della Val Gardena, a bordo dell’elisoccorso.

Le operazioni di recupero sono andate avanti per alcune ore, ma ovviamente per Mirco non c’è stato nulla da fare. I traumi riportati nello schianto con il terreno, dopo decine di metri di caduta, ne hanno decretato un decesso istantaneo.

Chi era Mirco Balzano

Mirco Balzano, la vittima di questo terribile incidente sul lavoro, l’ennesimo, come detto aveva solo 48 anni.

Era nato in Toscana, più precisamente a Greve in Chianti, un piccolo comune nell’area metropolitana di Firenze.

Da anni, però, si era trasferito in Val Gardena, dove lavorava in una ditta di lavori di manutenzione.

La Procura ha ovviamente aperto un’indagine sull’accaduto. Si cercherà ora di capire se l’incidente sia avvenuto per un errore umano del manutentore o per un malfunzionamento.

