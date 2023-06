Lo scorso 2 giugno Mirko aveva ricevuto la sorpresa in ospedale dai suoi super eroi preferiti: purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta

Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Ed è quella della morta del piccolo Mirko. Il bimbo, di soli 7 anni, lottava da tempo contro un tumore ai polmoni, che alla fine lo ha sconfitto e portato via per sempre. A inizio giugno decine di persone, vestite da supereroi, gli avevano fatto una sorpresa al Regina Margherita di Torino dove era ricoverato.

La vita a volte mette delle persone davanti a delle sfide impossibili da affrontare per chiunque. E questa volta il destino se l’è presa con un bimbo di soli 7 anni, il piccolo Mirko, che purtroppo non ce l’ha fatta e si è spento nella giornata di ieri.

A confermarlo un comunicato straziante della dottoressa Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

La dottoressa ha sottolineato l’immenso dispiacere per il tragico evento e di come lei e la sua equipe abbiano cercato di accompagnare al meglio il piccolo e la sua famiglia in questo doloroso percorso.

In fine, ha concluso rimarcando la speranza che la ricerca possa aiutarli a curare sempre più bimbi e adolescenti.

La sorpresa che aveva ricevuto il piccolo Mirko

Il piccolo Mirko era arrivato alla cronaca all’inizio del mese, lo scorso 2 giugno, quando decine di sconosciuti avevano risposto all’appello della mamma del bimbo e si erano presentati in ospedale travestiti dai suoi supereroi preferiti.

Batman, Superman, Capitan America, Hulk e Super Mario si erano calati dal cornicione proprio davanti alla stanza in cui era ricoverato il piccolo.

Tanti altri, comuni cittadini, si sono invece posizionati nel piazzale antistante l’ospedale ed hanno atteso che lui si affacciasse per abbracciarlo calorosamente e fare il tifo per lui.

La sorpresa aveva coinvolto non solo Mirko, ma anche tutti gli altri bimbi ricoverati al Regina Margherita, che hanno vissuto una giornata di gioia in mezzo al dolore che vivono quotidianamente.

