Un drammatico incidente stradale è avvenuto lo scorso 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, a Miami. Purtroppo la vittima è Miss Alabama, Zoe Sozo Bethel, 27 anni. Si è spenta 4 giorni dopo per i traumi riportati.

A dare la notizia della triste e straziante perdita, sono stati proprio i suoi familiari, che hanno scelto di pubblicare un messaggio su Facebook. Hanno anche avviato una raccolta fondi per coprire le spese.

Un evento tragico che ha sconvolto migliaia di persone. In tanti ora stanno scrivendo delle parole di conforto per i suoi cari, che devono fare i conti con una scomparsa improvvisa e terribile.

Zoe Sozo Bethel aveva vinto il titolo di Miss Alabama nel 2021. Dopo aver partecipato al concorso, ha continuato a lavorare come giornalista e commentatrice politica per RBSN.

Il drammatico incidente stradale per la giovane modella è avvenuto lo scorso 14 febbraio. Tuttavia, i dettagli sull’accaduto ancora non sono stati resi noti. I familiari nei giorni di ricovero hanno parlato spesso di ciò che stava accadendo e delle sue gravi condizioni. In un post sui social hanno scritto:

Purtroppo le condizioni di Zoe sono molto gravi. I medici dicono che il trauma subito molto probabilmente non può guarire ed ha poco tempo a disposizione. Stiamo pregando Dio affinché riesca a farcela.

Il tragico decesso di Zoe Sozo Bethel

Esattamente 4 giorni dopo il grave incidente, il cuore di Zoe ha cessato di battere per sempre. I familiari della nota modella hanno scelto di informare tutti della sua perdita. Nel messaggio su Facebook hanno scritto:

Venerdì 18 febbraio 2022, verso le 5.30 la nostra Zoe Sozo Bethel è passata da questa vita, ad un’altra. Ha ceduto alle sue ferite. Ha riportato dei traumi al tronco celebrare e al cervello.

I suoi amici hanno scelto di aprire una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, per sostenere la famiglia con le spese. Zoe sui social parlava spesso della sua vita privata, ma anche degli ideali in cui credeva. Combatteva spesso contro le battaglie e le ingiustizie sociali.