Dopo cinque lunghi giorni di strazio e di agonia in ospedale, Daniela Agata Aiello di 17 anni, ha perso la vita mentre era ricoverata. I medici sin da subito si sono resi conto della gravità delle sue condizioni, ma i loro tentativi di salvarla sono risultati vani.

La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta su questo sinistro, che al momento è ancora tutto da chiarire. La dinamica e come si sono svolti tutti i fatti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella sera di domenica 29 gennaio, intorno alle 20. Precisamente lungo via Monte Kosica, vicino la stazione centrale di Modena.

Daniela era con una sua amica, maggiorenne da poco. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando all’improvviso un Suv con alla guida un calciatore del posto di 32 anni, le ha investite.

Quest’ultimo si è subito fermato ed è stato proprio lui ad allertare i soccorsi. Le condizioni di entrambe le ragazze sono apparse sin da subito molto gravi. Infatti i sanitari dopo averle stabilizzate sul posto, le hanno trasportate d’urgenza all’ospedale di Baggiovara.

Tuttavia, è proprio mentre era ricoverata, dopo 5 lunghi giorni di agonia, che Daniela Agata Aiello ha esalato il suo ultimo respiro, nella giornata di venerdì 3 febbraio.

La dinamica del sinistro in cui è rimasta coinvolta Daniela Agata Aiello

L’automobilista nel raccontare la sua versione dei fatti, ha detto che erano passate quando il loro semaforo era ancora rosso. A rafforzare la sua versione, ci sono anche i racconti di alcuni testimoni.

Per ricostruire con esattezza l’accaduto sarà necessario acquisire i filmati delle telecamere presenti nella zona. La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta.

L’amica di 18 anni, è anche lei ancora ricoverata in nosocomio, in condizioni disperate. Si trova nel reparto di terapia intensiva e i medici stanno cercando di fare il possibile per salvarle la vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.